В мире продолжается вспышка нового коронавируса, фото: Госпогранслужба

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В Украине из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 на период с 16 марта по 3 апреля закроют 107 из 230 пунктов пропуска через госграницу.

Таким образом, будут работать только 123 пункта. Об этом сегодня во время брифинга по итогам заседания правительства заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает агентство «Укринформ».

По его словам, приостанавливается работа тех пунктов, где есть небольшое движение пассажиров.

Есть такие пункты пропуска где за сутки могут пересечь границу 3−5 человек, — отметил Дейнеко.

Он заверил, что на границе с каждой смежной страной пункты пропуска останутся в количестве, достаточном, «чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке государственной границы».

В то же время относительно КПВВ, расположенных на линии разграничения на Донбассе, правительство решение еще не приняло, отметил Дейнеко.

По линии разграничения решение еще в стадии решения, — подчеркнул чиновник.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков во время вчерашнего выездного заседания правительства сообщил, что его ведомство предлагает ввести режим полного ограничения для иностранцев на пунктах пропуска с оккупированными территориями.