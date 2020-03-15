Коронавірус в Італії: через інфікування високопосадовців з ефіру можуть зникнути популярні телепередачі

Італія стала європейським епіцентром коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135181-koronavirus-v-italiyi-cherez-infikuvannya-vysokoposadovciv-z-efiru-mojut-znyknuty-populyarni.html

Ракурс

В Італії новий коронавірус SARS-CoV-2 виявили ще в двох високопосадовців — заступника міністра освіти Анни Аскані та заступника міністра охорони здоров’я Прерпаоло Сілері.

В результаті може бути зупинений вихід двох популярних телевізійних програм Agorà та Chi l’ha visto?, в яких брали участь Аскані та Сілері відповідно, повідомляє видання Fanpage.it.

Колективи обох телепрограм можуть потрапити на карантин.

Сілері у своєму Фейсбуці повідомив, що кілька днів тому контактував з людиною, у якої згодом виявили новий коронавірус.

Як тільки я виявив у себе симптоми (коронавірусу — ред.), я відразу ж відправився в самоізоляцію і перейшов на віддалену роботу, — зазначив чиновник.

Аскані також повідомила, що залишається вдома. Коронавірус у неї виявили після появи кашлю та підвищеної температури.

Це не перші італійські високопосадовці, у яких виявили цю хворобу. Раніше коронавірус знайшли в губернатора області Лаціо Ніколи Дзінгаретті, губернатора області П'ємонт Альберто Чіріо та начальника Генштабу армії Італії Сальваторе Фаріни.

Наразі в Італії зафіксовано понад 21,1 тис. випадків коронавірусу, понад 1,4 тис. людей померли.

Нагадаємо, у суботу в Італії відбувся флешмоб на підтримку лікарів, що борються з новим коронавірусом.