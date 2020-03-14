Італійці аплодисментами подякували лікарям, фото: NowThis Politics

https://racurs.ua/ua/n135179-italiyci-aplodysmentamy-z-balkoniv-podyakuvaly-likaryam-yaki-borutsya-z-koronavirusom-video.html

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В Італії відбувся флешмоб, учасники якого масово вийшли на балкони своїх будинків та аплодисментами підтримали лікарів, які зараз перебувають «на передовій» боротьби з новим коронавірусом.

Флешмоб відбувся сьогодні опівдні, повідомляє видання Wanted in Rome.

Італійці, які зараз фактично перебувають під домашнім арештом через запроваджені надзвичайні обмеження щодо пересування у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу, в останні дні проводять флешмоби під гаслом Andrà tutto bene («все буде гаразд»).

Так, до цього вони збиралися на балконах будинків для флешмобів, під час яких співали національний гімн та грали на музичних інструментах.

Ще один тип флешмобів походить з Неаполя. Ініціатива Anche a casa Napoli non si spegne («навіть вдома Неаполь не вимикається») полягає в тому, що її учасники вмикають та вимикають світло в своїх домівках протягом певного часу.

В Італії, яка перебуває на другому місці (після материкового Китаю) за кількістю інфікованих коронавірусом осіб, вже зафіксовано понад 21,1 тис. випадків цього захворювання. Щонайменше 1 тис. 441 людина померла, майже 2 тис. вилікувалися.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, нещодавно в Італії від коронавірусу померла українка, яка перебувала там на заробітках.