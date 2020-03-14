Итальянцы аплодисментами поблагодарили врачей, фото: NowThis Politics

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В Италии состоялся флешмоб, участники которого массово вышли на балконы своих домов и аплодисментами поддержали врачей, которые сейчас находятся «на передовой» борьбы с новым коронавирусом.

Флешмоб состоялся сегодня в полдень, сообщает издание Wanted in Rome.

Итальянцы, которые сейчас фактически находятся под домашним арестом из-за введенных чрезвычайных ограничений по передвижению в связи со вспышкой нового коронавируса, в последние дни проводят флешмобы под лозунгом Andrà tutto bene («все будет хорошо»).

Так, до этого они собирались на балконах домов для флешмобов, во время которых пели национальный гимн и играли на музыкальных инструментах.

Еще один тип флешмобов походит из Неаполя. Инициатива Anche a casa Napoli non si spegne («даже дома Неаполь не выключается») заключается в том, что ее участники включают и выключают свет в своих домах в течение определенного времени.

В Италии, которая находится на втором месте (после материкового Китая) по количеству инфицированных коронавирусом людей, уже зафиксировано более 21,1 тыс. случаев этого заболевания. Уже 1 тыс. 441 человек умер, почти 2 тыс. вылечились.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, недавно в Италии от коронавируса умерла украинка, которая находилась там на заработках.