Эпидемия коронавируса: в МИДе рассказали, что делать «застрявшим» за границей украинцам

Дмитрий Кулеба, фото: LIGA.net

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Украинцам, которые находятся за рубежом, нужно попробовать до 17 апреля вернуться на родину или немедленно зарегистрироваться в системе Министерства иностранных дел (МИД) «ДРУГ» (системе добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу).

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга по результатам заседания правительства заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба, сообщает агентство «Укринформ».

Также украинцам нужно обратиться в консульство или посольство Украины в соответствующих странах с помощью электронной почты или соцсетей.

Мы будем видеть, что вы остаетесь и что вы нуждаетесь в нашей поддержке, — отметил Кулеба.

По его словам, когда МИД сформирует картину относительно ситуации с украинцами, которые остались за границей, то сможет установить с ними контакт и начать формировать соответствующие группы.

Напомним, Украина с 17 марта закрывает границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Въехать на территорию родины смогут украинцы, которые путешествуют автомобильным транспортом.