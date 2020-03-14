Каждый день триллионы кусочков микропластика попадают в воду

https://racurs.ua/n135177-ludi-vmeste-s-vodoy-poluchaut-neskolko-grammov-mikroplastika-ejemesyachno-uchenye.html

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В человеческий организм в процессе питья воды ежемесячно попадают несколько граммов микропластика — наноразмерных частиц наиболее популярных видов пластика.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Вашингтон (США), которые изучали, что происходит с крошечными наноразмерными пластмассами, которые попадают в водную среду, сообщает пресс-служба вуза.

Мы выпиваем много пластика, — подчеркивают ученые. — Это беспокоит, потому что вы не знаете, что произойдет спустя 20 лет.

Каждый день триллионы кусочков микропластика проходят через очистные сооружения и попадают в водную среду. Эти маленькие кусочки пластика могут образоваться в результате распада большего пластика или микрошариков, которые используются в средствах личной гигиены.

В своем исследовании ученые изучили судьбу наночастиц полиэтилена и полистирола, используемых в огромном количестве продуктов, в частности в пластиковых пакетах, средствах личной гигиены, одноразовых стаканчиках и упаковочных материалах. Они исследовали, как ведут себя крошечные частицы пластика под воздействием различных химических веществ, начиная от соленой морской воды и заканчивая водой, содержащей органические вещества.

Исследователи обнаружили, что хотя кислотность воды мало влияет на происходящее с наноразмерными пластмассами, соль и природные органические вещества играют важную роль в том, как пластмассы перемещаются или оседают.

Очевидно, что крошечные пластмассы остаются в окружающей среде с неизвестными последствиями для здоровья и окружающей среды, — отмечают исследователи.

Исследователи подчеркивают, что сегодняшних мероприятий по очистке питьевой воды недостаточно для удаления этих микро- и наноразмерных пластмасс.

Мы находим эти пластмассы в питьевой воде, но не знаем, почему, — резюмируют ученые.

Напомним, российские ученые установили, что у полярных медведей пластик составляет 25% от всего рациона питания.