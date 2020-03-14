Кожен день трильйони шматочків мікропластику потрапляють у воду

https://racurs.ua/ua/n135177-ludy-razom-z-vodou-otrymuut-kilka-gramiv-mikroplastyku-schomisyacya-ucheni.html

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До людського організму в процесі пиття води щомісяця потрапляють кілька грамів мікропластику — нанорозмірних частинок найбільш популярних видів пластику.

Такого висновку дійшли учені з Університету штату Вашингтон (США), які вивчали, що відбувається з крихітними нанорозмірними пластмасами, котрі потрапляють у водне середовище, повідомляє прес-служба вишу.

Ми випиваємо багато пластику, — наголошують учені. — Це турбує, тому що ви не знаєте, що станеться через 20 років.

Кожен день трильйони шматочків мікропластику проходять через очисні споруди і потрапляють у водне середовище. Ці маленькі шматочки пластику можуть утворитися в результаті розпаду більшого пластику або мікрокульок, які використовуються в засобах особистої гігієни.

У своєму дослідженні учені вивчили долю наночастинок поліетилену і полістиролу, які використовуються у величезній кількості продуктів, зокрема в пластикових пакетах, засобах особистої гігієни, одноразових стаканчиках і пакувальних матеріалах. Вони досліджували, як поводяться крихітні частинки пластику під впливом різних хімічних речовин, починаючи від солоної морської води і закінчуючи водою, що містить органічні речовини.

Дослідники виявили, що хоча кислотність води мало впливає на те, що відбувається з нанорозмірними пластмасами, сіль і природні органічні речовини відіграють важливу роль у тому, як пластмаси переміщуються або осідають.

Очевидно, що крихітні пластмаси залишаються в навколишньому середовищі з невідомими наслідками для здоров’я та навколишнього середовища, — зазначають дослідники.

Дослідники наголошують, що сьогоднішніх заходів із очищення питної води недостатньо для видалення цих мікро- і нанорозмірних пластмас.

Ми знаходимо ці пластмаси в питній воді, але не знаємо, чому, — резюмують учені.

Нагадаємо, російські вчені встановили, що у полярних ведмедів пластик становить 25% від усього раціону харчування.