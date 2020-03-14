Коронавірус в Україні: УКГЦ пропонує вірянам молитися онлайн

УГКЦ проведе в неділю онлайн-літургію, фото: «Українська Греко-Католицька Церква»

https://racurs.ua/ua/n135176-koronavirus-v-ukrayini-ukgc-proponuie-viryanam-molytysya-onlayn.html

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Українська греко-католицька церква (УКГЦ) у зв’язку із ситуацією щодо загрози поширення нового коронавірусу наголошує, що у вірян є можливість молитися дистанційно, без відвідування церкви.

14 березня недільну літургію УКГЦ транслюватиме онлайн. Вона розпочнеться об 11.00, трансляція буде здійснюватися з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Про це повідомляє прес-служба УГКЦ.

Трансляція літургії буде доступна на відеосервісі YouTube, в також у соціальній мережі Фейсбук.

Потрібно зауважити, що літургія онлайн є тільки пропозицією для тих, хто, у зв’язку з різними причинами, не зможе прийти на Службу Божу до свого храму, — наголошує прес-служба УКГЦ.

Нагадаємо, в Україні 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пенсіонерка в Житомирській області. Симптоми хвороби в померлої з’явилися ще 3 березня, проте вона продовжувала контактувати з людьми. Зокрема — 8 березня відвідувала церкву в Радомишлі.