Коронавірус в Україні: в МОЗ розповіли про запобіжні заходи в церкві

Коронавірус. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135147-koronavirus-v-ukrayini-v-moz-rozpovily-pro-zapobijni-zahody-v-cerkvi.html

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Коронавірус в Україні забрав перше життя. Жертвою смертельної інфекції стала пенсіонерка з Житомирської області. Жінка відвідувала церкву в Радомишлі і контактувала з багатьма віруючими.

Так як церкви є місцем масового зібрання людей, в Міністерстві охорони здоров’я закликали дотримуватися правил особистої гігієни. Про це під час брифінгу заявив в. о. глави Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Кузін зазначив, що Міністерство охорони здоров’я не буде вводити заборону на проведення церковних заходів, так як поважає право людей на віросповідання.

Однак чиновник настійно рекомендував під час причастя користуватися одноразовим посудом та дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб уникнути зараження коронавірусом.

З цього приводу МОЗ провело бесіди з представниками Православної церкви України.

У ПЦУ вважають, що в даній ситуації буде виправданим кроком відмова від цілування святинь, досить буде поклону. Також досить поклону для привітання інших віруючих.

Для підтримки чистоти ікон рекомендується користуватися засобами дезінфекції. ПЦУ також просить користуватися одноразовими склянками під час причастя.

Тим часом, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні провели дезінфекцію автовокзалу і церкви в Радомишлі.

Роботи з дезінфекції рятувальники виконували у засобах біологічного захисту.