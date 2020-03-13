Букмекери назвали ймовірних переможців Євробачення. Фото: Інше.ТВ

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Ракурс

Євробачення 2020 року має тривати з 12 по 16 травня в Роттердамі у Нідерландах, якщо цьому не завадить епідемія коронавірусу. Букмекери вже роблять прогнози про те, хто переможе цьогоріч.

Найбільші шанси на перемогу в 65-му міжнародному музичному конкурсі пророкують представниці Болгарії Victoria з піснею Tears Getting Sober. Про це свідчать прогнози букмекерів на сайті конкурсу Eurovisionworld.

Велика ймовірність перемоги на Євробаченні й у поп-групи з Литви The Roop. Учасники з Болгарії та Литви набрали по 11% голосів букмекерів.

На третьому та четвертому місцях рейтингу опинилися представники Швейцарії й Ісландії, які набрали по 10% голосів. Першу країну на конкурсі представить виконавець Gjon’s Tears, а другу — колектив Daði & Gagnamagnið. П’ятірку лідерів замикає гурт із Росії Little Big.

У десятку можливих переможців потрапили також учасники пісенного конкурсу, які представляють Румунію, Італію, Мальту, Азербайджан і Німеччину.

Зазначимо, що учасника від України, гурт Go_A, букмекери розташували на 28 місці в рейтингу. Його шанси на перемогу оцінюють в 1%.

Очікується, що цьогоріч в пісенному конкурсі візьмуть участь представники 41 держави. Учасниця від України з піснею «Соловей» виступатиме в Роттердамі в першому півфіналі 12 травня під номером 15.