Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали о мерах предосторожности в церкви

Коронавирус. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n135147-koronavirus-v-ukraine-v-minzdrave-rasskazali-o-merah-predostorojnosti-v-cerkvi.html

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Коронавирус в Украине унес первую жизнь. Жертвой смертельной инфекции стала пенсионерка из Житомирской области. Женщина посещала церковь в Радомышле и контактировала со многими верующими.

Так как церкви являются местом массового собрания людей, в Министерстве здравоохранения призвали соблюдать правила личной гигиены. Об этом во время брифинга заявил и. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Кузин отметил, что Минздрав не будет вводить запрет на проведение церковных мероприятий, так как уважает право людей на вероисповедание.

Однако чиновник настоятельно рекомендовал во время причастия пользоваться одноразовой посудой и соблюдать все меры предосторожности во избежание заражения коронавирусом.

По данному поводу Минздрав провел беседы с представителями Православной церкви Украины.

В ПЦУ считают, что в сложившейся ситуации будет оправданным шагом отказ от целования святынь, достаточно будет поклона. Также достаточно поклона для приветствия других верующих.

Для поддержания чистоты икон рекомендуется пользоваться средствами дезинфекции. ПЦУ также просит пользоваться одноразовыми стаканами во время причастия.

Тем временем, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сегодня провели дезинфекцию автовокзала и церкви в Радомышле.

Работы по дезинфекции спасатели выполняли в средствах биологической защиты.