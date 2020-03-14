Коронавирус в Украине: УГКЦ предлагает верующим молиться онлайн

Коронавирус в Украине: УГКЦ предлагает верующим молиться онлайнhttps://racurs.ua/n135176-koronavirus-v-ukraine-ugkc-predlagaet-veruuschim-molitsya-onlayn.htmlРакурс
Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) в связи с ситуацией угрозы распространения нового коронавируса отмечает, что у верующих есть возможность молиться дистанционно, без посещения церкви.
14 марта воскресную литургию УГКЦ будет транслировать онлайн. Она начнется в 11.00, трансляция будет осуществляться из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.
Трансляция литургии будет доступна на видеосервисе YouTube, в также в социальной сети Фейсбук.
Нужно отметить, что литургия онлайн является только предложением для тех, кто, в связи с различными причинами, не сможет прийти на Службу Божую в свой храм, — подчеркивает пресс-служба УГКЦ.
Напомним, в Украине 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пенсионерка в Житомирской области. Симптомы болезни у умершей появились еще 3 марта, однако она продолжала контактировать с людьми. В частности — 8 Марта посещала церковь в Радомышле.