Епідемія коронавірусу: у МЗС розповіли, що робити українцям, які «застрягли» за кордоном

Дмитро Кулеба, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n135178-epidemiya-koronavirusu-u-mzs-rozpovily-scho-robyty-ukrayincyam-yaki-zastryagly-za-kordonom.html

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Українцям, які перебувають за кордоном, потрібно спробувати до 17 квітня повернутися на батьківщину або негайно зареєструватися в системі Міністерства закордонних справ (МЗС) «ДРУГ» (системі добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон).

Про це під час сьогоднішнього брифінгу за результатами засідання уряду заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє агентство «Укрінформ».

Також українцям потрібно звернутися до консульств або посольств України у відповідних країнах за допомогою електронної пошти або соцмереж.

Ми будемо бачити, що ви залишаєтеся і що ви потребуєте нашої підтримки, — зазначив Кулеба.

За його словами, коли МЗС сформує картину щодо ситуації з українцями, які залишилися за кордоном, то зможе встановити з ними контакт і почати формувати відповідні групи.

Нагадаємо, Україна з 17 березня закриває кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. В’їхати на територію батьківщини зможуть українці, які подорожують автомобільним транспортом.