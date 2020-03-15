Коронавирус в Италии: из-за инфицирования высокопоставленных чиновников с эфира могут исчезнуть популярные телепередачи

Италия стала европейским эпицентром коронавируса

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В Италии новый коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили еще у двух высокопоставленных чиновников — заместителя министра образования Анны Аскани и заместителя министра здравоохранения Прерпаоло Силери.

В результате может быть остановлен выход двух популярных телевизионных программ Agorà и Chi l’ha visto?, в которых участвовали Аскани и Силери соответственно, сообщает издание Fanpage.it.

Коллективы обеих телепрограмм могут попасть на карантин.

Силери в своем Фейсбуке сообщил, что несколько дней назад контактировал с человеком, у которого впоследствии обнаружили новый коронавирус.

Как только я обнаружил у себя симптомы (коронавируса — ред.), я сразу же отправился в самоизоляцию и перешел на удаленную работу, — отметил чиновник.

Аскани также сообщила, что остается дома. Коронавирус у нее обнаружили после появления кашля и повышенной температуры.

Это не первые итальянские чиновники, у которых обнаружили эту болезнь. Ранее коронавирус нашли у губернатора области Лацио Николы Дзингаретти, губернатора области Пьемонт Альберто Чирио и начальника Генштаба армии Италии Сальваторе Фарины.

В Италии уже зафиксированы более 21,1 тыс. случаев коронавируса, более 1,4 тыс. человек умерли.

Напомним, в субботу в Италии прошел флешмоб в поддержку врачей, борющихся с новым коронавирусом.