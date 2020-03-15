По миру продолжает распространяться новый коронавирус, фото:

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 продолжается. Уже инфицированы 156 тыс. 295 человек, 5 тыс. 830 человек скончались, 74 тыс. 835 вылечились.

Больше всего случаев инфицирования зафиксированы в материковом Китае — более 80,8 тыс. (3 тыс. 199 человек умерли) и в Италии — 21 тыс. 157 человек, из них 1 тыс. 441 — умерли. Об этом сообщает BNO News.

В то же время в Китае наблюдается значительное уменьшение количества случаев болезни. По информации властей страны, за сутки там обнаружили только 20 новых случаев инфицирования. 10 человек погибли, 1 тыс. 370 — вылечились.

В целом болезнь обнаружена уже в 141 стране мира.

Чтобы противостоять распространению коронавируса, ряд стран вводят ограничения на передвижение граждан.

Так, по информации издания Delfi, Литва с понедельника вводит временный карантин.

Также закрыть свои границы и запретить массовые мероприятия решила Латвия. В этой стране ограничения будут действовать с 17 марта по 14 апреля.

Власти Испании также решили закрыть страну на карантин, который начнет действовать с 8.00 16 марта. Для граждан будут введены ограничения на передвижение, будут закрыты ряд магазинов, а также рестораны и развлекательные заведения.

Кроме того, расширить ограничения, введенные из-за коронавируса, решило правительство Франции.

Премьер-министр страны Эдуард Филипп в субботу вечером объявил о закрытии с 15 марта торговых точек и развлекательных заведений до дальнейших распоряжений. Под ограничения не попадут только жизненно важные учреждения, такие как продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки, сообщает RFI.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, из-за коронавируса Украина с 17 марта закрывает границы для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.