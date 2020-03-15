Коронавирус мог привести к смерти пассажира самолета во время рейса из ОАЭ в США

В мире продолжается вспышка нового коронавируса, фото: Md Shaifuzzaman Ayon

https://racurs.ua/n135186-koronavirus-mog-privesti-k-smerti-passajira-samoleta-vo-vremya-reysa-iz-oae-v-ssha.html

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Коронавирус SARS-CoV-2 мог стать причиной смерти 59-летнего пассажира самолета «Боинг-777» авиакомпании Emirates Flight, который умер во время полета из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в американский Бостон.

У мужчины во время полета остановилось сердце, сообщает издание MassLive со ссылкой на пресс-службу полиции штата Массачусетс.

Житель американского города Вустер 4 марта вылетел в город Ченнаи (Индия). Возвращаясь, он сделал пересадку в Дубае.

Всего на борту этого самолета находились 322 пассажира и 18 членов экипажа.

Учитывая зарубежные поездки умершего, анализы на коронавирус у его тела возьмут «с особой осторожностью», подчеркивают американские чиновники.

Отмечается, что у мужчины до этого не наблюдалось болезней, однако в течение последних дней он жаловался на проблемы с желудком.

Точные причины смерти позволит установить вскрытие.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно сдал тест на коронавирус. Этой болезни у него не обнаружили.