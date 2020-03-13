Коронавірус в США: Трамп ввів надзвичайний стан

Дональд Трамп. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n135152-koronavirus-v-ssha-tramp-vviv-nadzvychaynyy-stan.html

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Президент США Дональд Трамп оголосив про введення в країні надзвичайного стану через поширення коронавірусу. Це дозволить отримати доступ до 50 млрд дол. з фонду боротьби зі стихійними лихами, які будуть спрямовані на усунення епідемії.

Заяву про введення в США надзвичайного стану Трамп зробив під час сьогоднішньої прес-конференції.

Американський президент заявив, що дозволив міністру охорони здоров’я і соціальних служб Алексу Азару відмовитися від федеральних положень і законів, що дозволить надати лікарям «гнучкість» у лікуванні пацієнтів.

Трамп також закликав створити екстрені центри, які допоможуть оперативно реагувати на поширення коронавірусу і боротися з ним.

Як відомо, введення надзвичайного стану істотно розширює повноваження президента. Глава Білого дому може взяти під контроль інтернет і навіть припиняти дію законів.

Колишній американський президент Барак Обама оголошував у США надзвичайний стан у 2009 році через епідемію «свинячого грипу».