Шахраї намагаються нажитися на паніці довкола нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135209-likiv-vid-koronavirusu-sche-ne-isnuie-moz-zaklykaie-ne-viryty-shahrayam.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) закликає громадян не вірити шахраям, які продають нібито ліки від нового коронавірусу SARS-CoV-2, котрий провокує коронавірусну інфекцію COVID-19.

У відомстві наголошують, що спеціальних ліків від нового коронавірусу у світі ще не існує, а пацієнтам, у разі виявлення в них SARS-CoV-2, надається симптоматичне лікування. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою МОЗ.

У міністерстві також закликають громадян не займатися самолікуванням, а в разі виявлення в себе перших симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій — телефонувати сімейному лікарю.

Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки, — наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, учені знайшли антитіло, яке блокує здатність коронавірусу SARS-CoV-2 до проникнення у клітини та подальшого розмноження. Проте препарати на основі цього антитіла з’являться не раніше, ніж за кілька місяців — потрібно ще провести тестування щодо безпеки та ефективності.