Евакуація українців з Італії: що відбувається у «Борисполі», фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n135208-evakuaciya-ukrayinciv-z-italiyi-scho-vidbuvaietsya-u-boryspoli-translyaciya.html

Ракурс

Сьогодні відбувається евакуація українців з охопленої коронавірусом Італії. Спецрейс «Італія — Україна» увечері прибув в аеропорт «Бориспіль».

На нього зареєструвалися 123 громадянина України і чотири пасажири, які мають посвідку на проживання в нашій країні. Серед пасажирів є близько 100 осіб, яких не пропустили в рейсових автобусах прикордонники Словенії через закриття кордону з Італією.

«Ракурс» повідомляв, що перед вильотом пасажирів перевірили медики і пустили на борт тільки тих, у кого не було симптомів хвороби. Після прильоту усі евакуйовані підуть на добровільний домашній 14-денний карантин.