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Ракурс
Евакуація українців з Італії: що відбувається у «Борисполі», фото — "5 канал"

Евакуація українців з Італії: що відбувається у «Борисполі» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 бер 2020, 22:28
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Сьогодні відбувається евакуація українців з охопленої коронавірусом Італії. Спецрейс «Італія — Україна» увечері прибув в аеропорт «Бориспіль».

На нього зареєструвалися 123 громадянина України і чотири пасажири, які мають посвідку на проживання в нашій країні. Серед пасажирів є близько 100 осіб, яких не пропустили в рейсових автобусах прикордонники Словенії через закриття кордону з Італією.

«Ракурс» повідомляв, що перед вильотом пасажирів перевірили медики і пустили на борт тільки тих, у кого не було симптомів хвороби. Після прильоту усі евакуйовані підуть на добровільний домашній 14-денний карантин.

Джерело: Ракурс


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