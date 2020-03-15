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Ракурс
Эвакуация украинцев из Италии: что происходит в «Борисполе», фото — "5 канал"

Эвакуация украинцев из Италии: что происходит в «Борисполе» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 мар 2020, 22:28
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Сегодня проходит эвакуация украинцев из охваченной коронавирусом Италии. Спецрейс «Италия — Украина» вечером прибыл в аэропорт «Борисполь».

На него зарегистрировались 123 гражданина Украины и четыре пассажира, которые имеют вид на жительство в нашей стране. Среди пассажиров есть около 100 человек, которых не пропустили в рейсовых автобусах пограничники Словении из-за закрытия границы с Италией.

«Ракурс» сообщал, что перед вылетом пассажиров проверили медики и пустили на борт только тех, у кого не было симптомов болезни. После прилета все эвакуированные пойдут на добровольный домашний 14-дневный карантин.

Источник: Ракурс


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