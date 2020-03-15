Эвакуация украинцев из Италии: что происходит в «Борисполе», фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n135208-evakuaciya-ukraincev-iz-italii-chto-proishodit-v-borispole-translyaciya.html

Ракурс

Сегодня проходит эвакуация украинцев из охваченной коронавирусом Италии. Спецрейс «Италия — Украина» вечером прибыл в аэропорт «Борисполь».

На него зарегистрировались 123 гражданина Украины и четыре пассажира, которые имеют вид на жительство в нашей стране. Среди пассажиров есть около 100 человек, которых не пропустили в рейсовых автобусах пограничники Словении из-за закрытия границы с Италией.

«Ракурс» сообщал, что перед вылетом пассажиров проверили медики и пустили на борт только тех, у кого не было симптомов болезни. После прилета все эвакуированные пойдут на добровольный домашний 14-дневный карантин.