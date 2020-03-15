Коронавирус в Украине: Львов закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС, фото — Галнет

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Во Львове бороться с коронавирусом решили чрезвычайно жестко. С понедельника в столице Галичины закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям примут утром в понедельник, но готовиться можно уже, — написал в Твиттер мэр города Андрей Садовый.

Он также попросил не верить ложным сообщением о том, что во Львове уже зафиксировали два случая заболевания на коронавирус.

Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности, — написал Садовый и добавил, что во Львове действительно отправили в больницу четырех человек, которые недавно находились в странах, где свирепствует коронавирус.

Эти больные госпитализированы с признаками ОРЗ, а соответствующие анализы направили в Киев. Все эти люди молодого возраста, они болеют в течение 2−3 дней. Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал закрыть в Украине все, кроме аптек и продуктовых магазинов. Емец призвал ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Кроме того, медики предлагают ограничить движение транспорта внутри Украины.