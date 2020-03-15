Коронавирус и Египет: Кулеба рассказал, как туроператоры продолжают отправлять людей на курорты, фото — Цензор

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Украинские туристические операторы продолжают вывозить клиентов на отдых. Это происходит даже несмотря на закрытие границ и прекращение авиационного сообщения с 17 марта.

Сотни украинцев в эти дни улетали, например, на курорты Египта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что среди туроператоров есть добросовестные и не очень структуры.

Они все еще агитируют и продают людям путевки на чартеры. Вчера вылетела группа, которой сообщили, что «все это бред, вы хорошо отдохнете за малые деньги и все будет хорошо», — сообщил Кулеба на брифинге в Киеве.

Министр еще раз призвал туристов не выезжать за границу в туристические путешествия, поскольку это может серьезно осложнить жизнь и подвергнуть их на неприятности.

В субботу, 14 марта, авиакомпании Windrose, Azur и МАУ вывозили на отдых туристов из Запорожья, Киева, Днепра, Харькова и Одессы в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщает «Думская».

Скорее всего, если через несколько дней аэропорты Египта закроются, то украинцы останутся в отелях без возможности перемещения и возвращения домой.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко уточнила, что на карантине в египетском отеле Reech Oasis Beach Hotel находится 730 украинских граждан.