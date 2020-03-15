Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус і Єгипет: Кулеба розповів, як туроператори продовжують відправляти людей на курорти, фото — Цензор

«Це все маячня, їдьте і відпочинете»: Кулеба розповів, як туроператори продовжують відправляти людей в Єгипет

15 бер 2020, 21:44
999

Українські туристичні оператори продовжують вивозити клієнтів на відпочинок. Це відбувається навіть попри закриття кордонів і припинення авіаційного сполучення з 17 березня.

Сотні українців у ці дні відлітали, наприклад, на курорти Єгипту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що серед туроператорів є добросовісні і не дуже структури.

Вони все ще агітують і продають людям путівки на чартери. Вчора вилетіла група, якій повідомили, що «все це маячня, ви добре відпочинете за малі гроші і все буде добре», — повідомив Кулеба.

Міністр ще раз закликав туристів не виїжджати за кордон у туристичні мандрівки, оскільки це може серйозно ускладнити життя і наразити їх на неприємності.

У суботу, 14 березня, авіакомпанії Windrose, Azur і МАУ вивозили на відпочинок туристів із Запоріжжя, Києва, Дніпра, Харкова та Одеси в єгипетський Шарм-Еш-Шейх, повідомляє «Думська».

Найімовірніше, якщо через кілька днів аеропорти Єгипту закриються, то українці залишаться в гтелях без можливості переміщення і повернення додому.

Прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко уточнила, що на карантині в єгипетському готелі Reech Oasis Beach Hotel знаходиться 730 українських громадян.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше