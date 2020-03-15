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Коронавірус і Єгипет: Кулеба розповів, як туроператори продовжують відправляти людей на курорти, фото — Цензор
«Це все маячня, їдьте і відпочинете»: Кулеба розповів, як туроператори продовжують відправляти людей в Єгипетhttps://racurs.ua/ua/n135206-ce-vse-mayachnya-yidte-i-vidpochynete-kuleba-rozpoviv-yak-turoperatory-prodovjuut.htmlРакурс
Українські туристичні оператори продовжують вивозити клієнтів на відпочинок. Це відбувається навіть попри закриття кордонів і припинення авіаційного сполучення з 17 березня.
Сотні українців у ці дні відлітали, наприклад, на курорти Єгипту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що серед туроператорів є добросовісні і не дуже структури.
Вони все ще агітують і продають людям путівки на чартери. Вчора вилетіла група, якій повідомили, що «все це маячня, ви добре відпочинете за малі гроші і все буде добре», — повідомив Кулеба.
Міністр ще раз закликав туристів не виїжджати за кордон у туристичні мандрівки, оскільки це може серйозно ускладнити життя і наразити їх на неприємності.
У суботу, 14 березня, авіакомпанії Windrose, Azur і МАУ вивозили на відпочинок туристів із Запоріжжя, Києва, Дніпра, Харкова та Одеси в єгипетський Шарм-Еш-Шейх, повідомляє «Думська».
Найімовірніше, якщо через кілька днів аеропорти Єгипту закриються, то українці залишаться в гтелях без можливості переміщення і повернення додому.
Прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко уточнила, що на карантині в єгипетському готелі Reech Oasis Beach Hotel знаходиться 730 українських громадян.
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