Коронавірус і Єгипет: Кулеба розповів, як туроператори продовжують відправляти людей на курорти, фото — Цензор

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Українські туристичні оператори продовжують вивозити клієнтів на відпочинок. Це відбувається навіть попри закриття кордонів і припинення авіаційного сполучення з 17 березня.

Сотні українців у ці дні відлітали, наприклад, на курорти Єгипту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що серед туроператорів є добросовісні і не дуже структури.

Вони все ще агітують і продають людям путівки на чартери. Вчора вилетіла група, якій повідомили, що «все це маячня, ви добре відпочинете за малі гроші і все буде добре», — повідомив Кулеба.

Міністр ще раз закликав туристів не виїжджати за кордон у туристичні мандрівки, оскільки це може серйозно ускладнити життя і наразити їх на неприємності.

У суботу, 14 березня, авіакомпанії Windrose, Azur і МАУ вивозили на відпочинок туристів із Запоріжжя, Києва, Дніпра, Харкова та Одеси в єгипетський Шарм-Еш-Шейх, повідомляє «Думська».

Найімовірніше, якщо через кілька днів аеропорти Єгипту закриються, то українці залишаться в гтелях без можливості переміщення і повернення додому.

Прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко уточнила, що на карантині в єгипетському готелі Reech Oasis Beach Hotel знаходиться 730 українських громадян.