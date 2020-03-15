Годують завтрашнім днем: українські туристи в Єгипті викладають відео, вимагаючи повернути їх додому, фото — Сергій Наумович

https://racurs.ua/ua/n135198-goduut-zavtrashnim-dnem-ukrayinski-turysty-v-iegypti-vykladaut-video-vymagauchy-povernuty.html

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Українські туристи, які заблоковані в готелях у Єгипті, продовжать викладати відео зі зверненнями до влади, вимагаючи допомогти у поверненні додому. Вони нарікають на нестачу інформації, а також на бездіяльність туристичних операторів та влади.

Компанія SkyUp скасувала рейси з Шарм-Ель-Шейха і туристи не знають, коли зможуть повернутися в Україну. Вони кажуть, що телефонують у посольство України в Єгипті, але там ніхто не відповідає.

В Міністерстві інфраструктури заявили, що відпочиваючі в двох готелях Reef Oasis Senses Resort і Oasis Beach Resort будуть на карантині. Якщо у них не виявлять коронавірус, вони зможуть повернутися в Україну.

Валерій Стрілець та Всеволод Приходько у відео розповіли, що туристів годують у готелях, грошей за це не вимагають. Проблема ускладнюється тим, що в Єгипті важко із інтернетом. Громадян Італії відвозять додому, в однієї з них начебто знайшли коронавірус.

Нагадаємо, що до вівторка усіх українцям необхідно добратися додому, оскільки Україна припиняє авіасполучення. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що робити українцям, які не встигнуть повернутися на батьківщину до закриття кордонів 17 березня.