Українці не можуть повернутися на батьківщину, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n135191-epidemiya-koronavirusu-tysyachi-ukrayinciv-ne-mojut-podolaty-zakrytyy-polscheu-kordon-foto.html

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Польсько-український кордон не можуть подолати кілька тисяч українців через закриття Польщею прикордонних пунктів пропуску у зв’язку з епідемією нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Так, лише на ділянці поста «Краковець» черга з автобусів розтягнулася на 5−6 км. Про це повідомляє видання «Обозреватель».

Польща сьогодні опівночі закрила на десять днів свої кордони.

За словами співрозмовників видання, котрі там перебувають, пропускати автобуси через кордон розпочали лише о четвертій годині ранку, проте зі швидкістю лише 2−3 автобуси на годину.

Зазначається, що на ділянці поста «Краковець», де зібралася черга з автобусів, відсутні магазини та автозаправки, проте працюють кілька біотуалетів.

Нагадаємо, Україна з 17 березня на два тижні закриває свої кордони для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.