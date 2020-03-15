Яценюка терміново доставили до київської клініки

Арсеній Яценюк, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n135190-yacenuka-gospitalizuvaly-do-kyyivskoyi-kliniky-zmi.html

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Арсенія Яценюка, колишнього прем'єр-міністра України, привезли до київської клініки «Борис».

Туди Яценюк прибув, перебуваючи в медичній масці на передньому пасажирському сидінні свого автомобіля Toyota Sequoia, котрий під’їхав до чорного ходу клініки. Про це повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на свідків події.

Зазначається, що Яценюк був у знесиленому стані — він довго збирався з силами, щоб вийти із салону автівки, а дійти до дверей медзакладу йому допомагали, підтримуючи за руки.

Також у масці був охоронець Яценюка, який його супроводжував.

Прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо згодом у своєму Фейсбуці повідомила, що політик дійсно був у клініці, однак з причин, не пов’язаних з гострими респіраторними інфекціями.

З Арсенієм Яценюком все в порядку. Він був у клініці, але з причин, які не пов’язані ні з одним ГРЗ, — наголосила Лаппо. — Це була планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання.

Нагадаємо, минулого тижня через підозру на інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2 ізолювали народного депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Олега Волошина.