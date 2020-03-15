В Ізраїлі через коронавірус перенесли суд над прем'єр-міністром

Беньямін Нетаньяху, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n135189-v-izrayili-cherez-koronavirus-perenesly-sud-nad-premier-ministrom.html

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В Ізраїлі через спалах нового коронавірусу SARS-CoV-2 перенесли на 24 травня суд над прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньяху, котрий мав розпочатися 17 березня.

Нетаньяху є фігурантом справи про корупцію та шахрайство, повідомляє видання The Guardian.

Через ситуацію, що склалася з коронавірусом, у Ізраїлі переносять усі нетермінові судові засідання.

70-річний Нетаньяху заперечує усі висунуті про нього звинувачення.

Водночас в Ізраїль переживає політичну кризу, оскільки Нетаньяху не може сформувати новий Кабмін за результатами парламентських виборів. Він закликає ізраїльських політиків допомогти негайно сформувати надзвичайний уряд.

Сьогодні має відбутися зустріч президента країни Реувена Рівліна з лідерами політичних партій щодо проблеми формування нового уряду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп здав тест на коронавірус після того, як цю хворобу виявили в кількох людей, з якими він контактував. Тестування не показало наявності у Трампа SARS-CoV-2.