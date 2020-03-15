В Израиле из-за коронавируса перенесли суд над премьер-министром

Беньямин Нетаньяху, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n135189-v-izraile-iz-za-koronavirusa-perenesli-sud-nad-premer-ministrom.html

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В Израиле из-за вспышки нового коронавируса SARS-CoV-2 перенесли на 24 мая суд над премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, который должен был начаться 17 марта.

Нетаньяху является фигурантом дела о коррупции и мошенничестве, сообщает издание The Guardian.

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, в Израиле переносят все несрочные судебные заседания.

70-летний Нетаньяху отрицает все выдвинутые в отношении него обвинения.

В то же время в Израиль переживает политический кризис, поскольку Нетаньяху не может сформировать новый Кабмин по результатам парламентских выборов. Он призывает израильских политиков помочь немедленно сформировать чрезвычайное правительство.

Сегодня должна состояться встреча президента страны Реувена Ривлина с лидерами политических партий относительно проблемы формирования нового правительства.

Напомним, президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус после того, как эту болезнь обнаружили у нескольких человек, с которыми он контактировал. Тестирование не показало наличия у Трампа SARS-CoV-2.