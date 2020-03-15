Уже более чем в 140 странах мира обнаружили новый коронавирус, фото: Piqsels

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Ракурс

Украинские туристы, которые отдыхали на египетских курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в пятизвездочных отелях Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort, попали под действие карантина из-за нового коронавируса SARS-CoV-2.

Если тесты не покажут у них наличия коронавируса, после завершения карантина туристы смогут вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Правозащитник и блогер Сергей Наумович в своем Фейсбуке сообщает, что постояльцев в отеле Reef Oasis теперь из номеров не выпускают, пищу приносят в номера в одноразовой пластиковой посуде, бары и столовые не работают.

В то же время, по его словам, в гостиницу продолжают заселять новых туристов.

Турфирмы, туроператоры не хотят терять деньги, успокаивают клиентов и отправляют на «отдых», зная, что отель уже на карантине, — отмечает правозащитник.

Также в соцсетях начали появляться сообщения от туристов, оказавшихся на карантине в Египте.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что делать украинцам, которые не успеют вернуться на родину до закрытия границ 17 марта.