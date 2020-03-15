Вже у понад 140 країнах світу виявили новий коронавірус, фото: Piqsels

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Українські туристи, які відпочивали на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада в п’ятизіркових готелях Reef Oasis Beach Resort та Sentido Reef Oasis Senses Resort, потрапили під дію карантину через новий коронавірус SARS-CoV-2.

Якщо тести не покажуть у них наявності коронавірусу, після завершення карантину туристи зможуть повернутися на батьківщину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Правозахисник і блогер Сергій Наумович у своєму Фейсбуці повідомляє, що постояльців у готелі Reef Oasis тепер з номерів не випускають, їжу приносять у номери в одноразовому пластиковому посуді, бари та столові не працюють.

Водночас, за його словами, до готелю продовжують заселяти нових туристів.

Турфірми, туроператори не хочуть втрачати гроші, заспокоюють клієнтів і відправляють на «відпочинок», знаючи, що готель вже на карантині, — зазначає правозахисник.

Також у соцмережах почали з’являтися повідомлення від туристів, котрі опинилися на карантині в Єгипті.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що робити українцям, які не встигнуть повернутися на батьківщину до закриття кордонів 17 березня.