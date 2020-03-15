Яценюка срочно доставили в киевскую клинику

Арсений Яценюк, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n135190-yacenuka-gospitalizirovali-v-kievskuu-kliniku-smi.html

Ракурс

Арсения Яценюка, бывшего премьер-министра Украины, привезли в киевскую клинику «Борис».

Туда Яценюк прибыл, находясь в медицинской маске на переднем пассажирском сиденье своего автомобиля Toyota Sequoia, который подъехал к черному ходу клиники. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на свидетелей происшествия.

Отмечается, что Яценюк был в обессиленном состоянии — он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона автомобиля, а дойти до дверей медучреждения ему помогали, поддерживая за руки.

Также в маске был охранник Яценюка, который его сопровождал.

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо впоследствии в своем Фейсбуке сообщила, что политик действительно был в клинике, однако по причинам, не связанным с острыми респираторными инфекциями.

С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ, — подчеркнула Лаппо. — Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

На прошлой неделе из-за подозрения на инфицирование новым коронавирусом SARS-CoV-2 изолировали народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина.