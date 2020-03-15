Украинцы не могут вернуться на родину, фото: «Обозреватель»

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Польско-украинскую границу не могут преодолеть несколько тысяч украинцев из-за закрытия Польшей пограничных пунктов пропуска в связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

Так, только на участке поста «Краковец» очередь из автобусов растянулась на 5−6 км. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Польша сегодня в полночь закрыла на десять дней свои границы.

По словам собеседников издания, которые там находятся, пропускать автобусы через границу начали только в четыре часа утра, однако со скоростью всего 2−3 автобуса в час.

Отмечается, что на участке поста «Краковец», где собралась очередь из автобусов, отсутствуют магазины и автозаправки, однако работают несколько биотуалетов.

Напомним, Украина с 17 марта на две неделизакрываетсвои границы для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.