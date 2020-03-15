Эпидемия коронавируса: тысячи украинцев не могут преодолеть закрытую Польшей границу (ФОТО)https://racurs.ua/n135191-epidemiya-koronavirusa-tysyachi-ukraincev-ne-mogut-preodolet-zakrytuu-polshey-granicu-foto.htmlРакурс
Польско-украинскую границу не могут преодолеть несколько тысяч украинцев из-за закрытия Польшей пограничных пунктов пропуска в связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2.
Так, только на участке поста «Краковец» очередь из автобусов растянулась на 5−6 км. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Польша сегодня в полночь закрыла на десять дней свои границы.
По словам собеседников издания, которые там находятся, пропускать автобусы через границу начали только в четыре часа утра, однако со скоростью всего 2−3 автобуса в час.
Отмечается, что на участке поста «Краковец», где собралась очередь из автобусов, отсутствуют магазины и автозаправки, однако работают несколько биотуалетов.
Напомним, Украина с 17 марта на две неделизакрываетсвои границы для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.