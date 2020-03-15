Ціни на авіаквитки: МАУ пояснила, чому космічно подорожчали перельоти, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n135195-ciny-na-aviakvytky-mau-poyasnyla-chomu-kosmichno-podorojchaly-pereloty.html

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Авіакомпанія «Міжнародні авіакомпанії України» пояснила, чому раптово зросли ціни на авіаквитки.

Після того, як Київ оголосив про припинення регулярних міжнародних авіасполучень та закриття кордонів ціна перельотів різко зросла. Наприклад, квитки з Лондона до Києва стали дорожчими у чотири рази, їхня ціна зросла майже до 1 тис. дол.

В МАУ пояснили, що «ціну формує спеціальна система розрахунку — Revenue Management System, яка виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі».

Авіаперевізник розповів, що система зважає на декілька чинників: інтенсивність продажів та попит на конкретний період. Цифрові алгоритми аналізують й обсяг запитів на купівлю авіаквитків. Тому й зросли ціни на квитки.

Хто порахував кількість громадян України, і не тільки українців, які хочуть та мають повернутися?

Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися — лише до 17 березня? Хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати? А чи дивує когось той факт, що кількість відвідувань веб-сайту авіакомпанії зросла в сотні разів? Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку, — йдеться в офіціозі МАУ.

Власник ресурсу Lowcost-UA Роман Балан у Фейсбук розповів, що мотиви, якими МАУ пояснює подорожчання квитків, цілком правильні. Але, на його думку, МАУ могли б «руками пофіксити ціни і зробити якийсь „кризовий пакет“ для повернення українців з фіксованою ціною».

Вивозити з Європи по 150−200 євро і це було б рентабельно для конкретних рейсів. Бо застрягли реально десятки тисяч людей. І не отримувати тонни лайна зараз в свою сторону. Бо державних дотацій та податкових преференцій вони проситимуть точно і дуже скоро, як і більшість авіакомпаній у світі, — написав Балан.

Нагадаємо, що українських туристів, які відпочивали у двох готелях на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада, відправили на карантин у Єгипті. У цих готелях зафіксували підозру на коронавірус. Їжу людям доставляють у готельні номери, попередньо запакувавши в плівку, на вулицю не випускають. Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, українські туристи зможуть повернутися додому.

Крім того, польсько-український кордон не можуть подолати кілька тисяч українців через закриття Польщею прикордонних пунктів пропуску. Лише на ділянці поста «Краковець» черга з автобусів розтягнулася на 5−6 км.

Нагадаємо, Україна з 17 березня закриває кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. В’їхати на територію батьківщини зможуть українці, які подорожують автомобільним транспортом.