Цены на авиабилеты: МАУ объяснила, почему космически подорожали перелеты, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n135195-ceny-na-aviabilety-mau-obyasnila-pochemu-kosmicheski-podorojali-perelety.html

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Авиакомпания «Международные авиакомпании Украины» объяснила, почему внезапно выросли цены на авиабилеты.

После того, как Киев объявил о прекращении регулярного международного авиасообщения и закрытии границ цена перелетов резко возросла. Например, билеты из Лондона в Киев стали дороже в четыре раза, их цена выросла почти до 1 тыс. долл.

В МАУ пояснили, что «цену формирует специальная система расчета — Revenue Management System, которая исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме».

Авиаперевозчик рассказал, что система учитывает несколько факторов: интенсивность продаж и спрос на конкретный период. Цифровые алгоритмы анализируют и объем запросов на покупку авиабилетов. Поэтому и выросли цены на билеты.

Посчитали количество граждан Украины, и не только украинцев, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, последний шанс вернуться — только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты? А удивляет кого-то тот факт, что количество посещений сайта авиакомпании выросла в сотни раз? Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку, — говорится в официозе МАУ.

Владелец ресурса Lowcost-UA Роман Балан в Фейсбук рассказал, что мотивы, которыми МАУ объясняет подорожание билетов, правильные. Но, по его мнению, МАУ могли бы «руками пофиксить цены и сделать некий „кризисный пакет“ для возвращения украинцев с фиксированной ценой».

Вывозить из Европы по 150−200 евро и это было бы рентабельно для конкретных рейсов. Ведь застряли реально десятки тысяч человек. И не получать тонны дерьма сейчас в свою сторону. Потому что государственные дотации и налоговые преференции они будут просить точно и очень скоро, как и большинство авиакомпаний в мире, — написал Балан.

Напомним, что украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах на египетских курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте. В этих отелях зафиксировали подозрение на коронавирус. Пищу людям доставляют в гостиничные номера, предварительно упаковав в пленку, на улицу не выпускают. Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.

Кроме того, польско-украинскую границу не могут преодолеть несколько тысяч украинцев из-за закрытия Польшей пограничных пунктов пропуска. Только на участке поста «Краковец» очередь из автобусов растянулась на 5−6 км.

Напомним, Украина с 17 марта закрывает границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Въехать на территорию родины смогут украинцы, которые путешествуют автомобильным транспортом.