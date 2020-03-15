Коронавірус в Україні: Шмигаль перевірив склади з масками і пообіцяв передати в лікарні 10 мільйонів, фото — Д.Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перевірив склади з медичними масками і пообіцяв передати в лікарні 10 мільйонів штук цих протиепідемічних засобів.

Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що йдеться про передачу масок в заклади охорони здоров’я. Запаси прем'єр перевіряв спільно з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.

Він не уточнив які саме склади інспектував, але відзвітував про наявність на них, крім масок, 69 портативних апаратів для штучної вентиляції легень, 1 тис. 350 пульсоксиметрів, 1 тис. 180 ручних силіконових дихальних апаратів, 1 тис. 330 кисневих концентраторів.

Продовжуємо активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в мережах аптек. Маємо попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання, — написав Шмигаль.

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що громадський транспорт є найбільш епідемонебезпечним місцем, оскільки за день ним користується величезна кількість людей. Тому першочерговим завданням уряду є максимально скоротити кількість пасажирів у громадському транспорті. Чиновник заявив, що Міністерство охорони здоров’я направило рекомендації роботодавцям про переведення працівників на дистанційну роботу на час введення в країні карантину.