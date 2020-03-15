Коронавірус на Волині відганятимуть церковним передзвоном, фото — Волинь24

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Ракурс

Коронавірус на Волині відганятимуть церковним передзвоном. В одному із монастирів вирішили щонеділі бити вранці у дзвони.

Архімандрит Константин Марченко, намісник Свято-Миколаївського монастиря у Жидичині, опублікував відео із сьогоднішньої служби в храмі, що неподалік від Луцька.

Він написав, що з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла «за давнім церковним українським звичаєм взиваємо до Господа дзвонами, щоб він спинив напасть». Тому усі храми Волинської єпархії ПЦУ щонеділі о 09.00 мають бити в дзвони.

У Древній Русі і в середні віки мелодією дзвонів знищували хвороботворні бактерії і мікроби. Резонансні звуки дзвону очищають простір, ними лікували депресію і психічні захворювання.

Тим часом в католицькому кафедральному соборі Святих апостолів Петра і Павла у Луцьку на 22 березня запланували концерт для любителів класичної музики.

Виконуватимуть «Реквієм» Керубіні. Виконавці — Академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії та Архієрейський хор «Оранта» Кафедрального собору Святої Трійці ПЦУ. У програмі прозвучать також твори Йоганна Себастьяна Баха та Сергія Рахманінова. Квитки наразі продають у центрі Луцька, повідомляє «Район. Луцьк».

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