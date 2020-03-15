Коронавирус на Волыни отгоняют церковным перезвоном, фото — Волинь24

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Ракурс

Коронавирус на Волыни отгоняют церковным перезвоном. В одном из монастырей решили еженедельно бить утром в колокола.

Архимандрит Константин Марченко, наместник Свято-Николаевского монастыря в Жидычине, опубликовал видео с сегодняшней службы в храме, который недалеко от Луцка.

Он написал, что по благословению митрополита Луцкого и Волынского Михаила «по древнему церковному украинскому обычаю взываем к Господу колоколами, чтобы он остановил напасть». Поэтому все храмы Волынской епархии ПЦУ каждое воскресенье в 09.00 должны бить в колокола.

В Древней Руси и в средние века мелодией колоколов уничтожали болезнетворные бактерии и микробы. Резонансные звуки колокола очищают пространство, ими лечили депрессию и психические заболевания.

Между тем в католическом кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла в Луцке на 22 марта запланировали концерт для любителей классической музыки.

Исполнят «Реквием» Керубини. Исполнители — Академический камерный оркестр «Кантабиле» Волынской областной филармонии и Архиерейский хор «Оранта» Кафедрального собора Святой Троицы ПЦУ. В программе прозвучат также произведения Иоганна Себастьяна Баха и Сергея Рахманинова. Билеты продают в центре Луцка, сообщает «Район.Луцк «.

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