КПВВ «Станица Луганская» закрывают на две недели из-за коронавируса

КПВВ «Станица Луганская», фото: УНН

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КПВВ «Станица Луганская» с 16 марта закрывают на две недели, чтобы предотвратить распространение опасного коронавируса SARS-CoV-2.

Пересечение КПВВ будет запрещено в двух направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на соответствующий приказ Командующего объединенных сил.

Отмечается, что в настоящее время попадать через КПВВ на подконтрольную Киеву территорию смогут только граждане, имеющие постоянную регистрацию на неоккупированной части Украины.

Пройти на временно оккупированные территории смогут только люди, которые там проживают.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отмечает, что КПВВ «Станица Луганская» ежедневно пересекают около 15 тыс. человек, из-за чего существует угроза распространения коронавируса с оккупированных территорий.

Чиновник также отметил, что будет продлен срок верификации в органах соцзащиты для граждан, которые должны ее пройти в это время.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков недавно сообщал, что, по предварительной информации, в оккупированной Горловке есть 12 случаев инфицирования новым коронавирусом.