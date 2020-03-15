КПВВ «Станиця Луганська» закривають на два тижні через коронавірус

КПВВ «Станиця Луганська» закривається з 16 січня, фото: УНН

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КПВВ «Станиця Луганська» з 16 березня закривають на два тижні, щоб запобігти поширенню небезпечного коронавірусу SARS-CoV-2.

Перетин КПВВ буде заборонений у двох напрямках. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації з посиланням на відповідний наказ Командувача об'єднаних сил.

Зазначається, що в цей час потрапляти через КПВВ на підконтрольну Києву територію зможуть лише громадяни, котрі мають постійну реєстрацію на неокупованій частині України.

Пройти на тимчасово окуповані території зможуть лише люди, що там проживають.

Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначає, що КПВВ «Станиця Луганська» щодня перетинають близько 15 тис. осіб, через що існує загроза поширення коронавірусу з окупованих територій.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно повідомляв, що, за попередньою інформацією, в окупованій Горлівці є 12 випадків інфікування новим коронавірусом.