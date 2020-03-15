Коронавирус в Украине: Шмыгаль проверил склады с масками и пообещал передать в больницы 10 млн, фото —- Д.Шмигаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль проверил склады с медицинскими масками и пообещал передать в больницы 10 млн штук этих противоэпидемических средств.

Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что речь идет о передаче масок в учреждения здравоохранения. Запасы премьер проверял совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

Он не уточнил какие именно склады инспектировал, но отчитался о наличии на них, кроме масок, 69 портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1 тыс. 350 пульсоксиметров, 1 тыс. 180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1 тыс. 330 кислородных концентраторов.

Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования, — написал Шмыгаль.

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что общественный транспорт является наиболее эпидемоопасным местом, поскольку за день им пользуется огромное количество людей. Поэтому первоочередной задачей правительства является максимально сократить количество пассажиров в общественном транспорте. Чиновник заявил, что Министерство здравоохранения направило рекомендации работодателям о переводе работников на дистанционную работу на время введения в стране карантина.