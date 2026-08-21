Денис Шмыгаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

https://racurs.ua/n215755-planovyh-otklucheniy-net-no-situaciya-mojet-izmenitsya-iz-za-rossiyskih-udarov-shmygal.html

Ракурс

В Україні наразі не застосовують планових відключень електроенергії, а енергосистема працює стабільно.

Однак ситуація може змінитися залежно від інтенсивності російських ударів. Про це сьогодні, 21 серпня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Шмигаль зазначив, що ворог реалізує стратегію виснаження, адже світло забезпечує життя і добробут українців та є основою воєнної економіки.

Сьогодні по енергетиці б’ють реактивними дронами, крилатими ракетами та балістикою, проте енергетична система витримує.

Ми пройшли чотири важкі зими воєнного часу, попереду п’ята, не менш складна зі своїми викликами, — наголосив він.

Міністр зазначив, що у період вечірнього максимуму з урахуванням когенерації та імпорту сьогодні доступно 15 гігават електричної потужності:

понад 40% забезпечує атомна генерація;

5% - теплові електростанції;

15% - гідроенергетика.

Наразі енергію генерують шість із дев’яти енергоблоків АЕС, ще три перебувають у планових ремонтах. На п’яти блоках цьогорічні ремонти вже завершені.

Кабмін планує нарощувати енергетичні потужності. Якщо ворог не знищить уже відновлені або відремонтовані потужності, то:

до 1 листопада вони мають зрости до 19,6 гігават;

до кінця року — до 21,4 гігават.

Ці показники враховують розподілену генерацію та можливості імпорту.

Джерело: «РБК-Україна»