Коронавірусні смс-повідомлення розіслали українцям мобільні оператори, фото —

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Коронавірусні смс-повідомлення розіслали громадянам України провідні мобільні оператори країни. Безкоштовну розсилку почали отримувати клієнти трьох провідних мобільних операторів. Крім того, в МЗС повідомили, що дзвінки у роумінгу на телефони урядових гарячих ліній, які присвячені пандемії коронавірусу, будуть безкоштовними.

В МЗС домовилися з «Водафон», «Лайфсел» і «Київстар», які повідомили громадянам інформацію щодо зворотного зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, урядовий контактний центр).

З 12 березня в Україні діють обмеження у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. З 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземних громадян і зупиняється авіасполучення.

Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстрували три лабораторно підтверджені випадки COVID-19: у Чернівецькій області — два випадки та в Житомирській — один (летальний).

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (три випадки підтверджено лабораторно, 64 — негативні, коронавірусу немає, 12 — досліджуються).

14 березня до центру надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19 (Черкаська — 1, Волинська — 1, Чернівецька — 5, Рівненська — 3, Київська —1, Тернопільська —1). У світі зареєстрували 156 тис. 400 випадків захворювання COVID-19. За межами Китаю зафіксували 75 тис. 405 випадків у 134 країнах/територіях/регіонах.