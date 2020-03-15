Коронавирусные смс-сообщения разослали украинцам мобильные операторы, фото — Around Prague

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Коронавирусные смс-сообщения разослали гражданам Украины ведущие мобильные операторы страны. Бесплатную рассылку начали получать клиенты трех ведущих мобильных операторов. Кроме того, в МИД сообщили, что звонки в роуминге на телефоны правительственных горячих линий, посвященных пандемии коронавируса, будут бесплатными.

В МИД договорились с «Водафон», «Лайфсел» и «Киевстар», которые сообщили гражданам информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственный контактный центр).

С 12 марта в Украине действуют ограничения в связи с распространением в мире коронавируса. С 16 марта на две недели закрывается граница для иностранных граждан и останавливается авиасообщение.

По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случаях COVID-19: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный).

Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступили 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (три случая подтверждены лабораторно, 64 — отрицательные, 12 — исследуются).

14 марта в центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская — 1, Волынская — 1, Черновицкая — 5, Ровенская — 3, Киевская — 1, Тернопольская — 1). В мире зарегистрировали 156 тыс. 400 случаев заболевания COVID-19. За пределами Китая зафиксировали 75 тыс. 405 случаев в 134 странах/территориях/регионах.