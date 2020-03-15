Кормят завтрашним днем: украинские туристы в Египте выкладывают видео, требуя вернуть их домой, фото — Сергей Наумович

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Ракурс

Украинские туристы, которые заблокированы в отелях Египта, продолжат выкладывать видео с обращениями к власти, требуя помочь в возвращении домой. Они сетуют на недостаток информации, а также на бездействие туристических операторов и власти.

Компания SkyUp отменила рейсы из Шарм-эль-Шейха и туристы не знают, когда смогут вернуться в Украину. Они говорят, что звонят в посольство Украины в Египте, но там никто не отвечает.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что отдыхающие в двух гостиницах Reef Oasis Senses Resort и Oasis Beach Resort будут на карантине. Если у них не обнаружат коронавирус, они смогут вернуться в Украину.

Валерий Стрелец и Всеволод Приходько в видео рассказали, что туристов кормят в отелях, денег за это не требуют. Проблема осложняется тем, что в Египте трудно с интернетом. Граждан Италии отвозят домой, у одной из них якобы нашли коронавирус.

Напомним, что до вторника всем украинцам необходимо добраться домой, поскольку Украина прекращает авиасообщение. Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что делать украинцам, которые не успеют вернуться на родину до закрытия границ 17 марта.