Коронавірус в Україні: медики пропонують обмежити рух транспорту всередині країни, фото — РБК

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Проникнення коронавірусу в Україну пропонують стримувати все більш радикальними методами. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на брифінгу Києві заявив і про ймовірні обмеження руху транспорту всередині України.

Міністерство охорони здоров’я пропонує обмежити роботу громадського транспорту, а також залізниці.

У межах боротьби з поширенням коронавірусу ми будемо рекомендувати зміну графіку громадського транспорту для того, щоби мінімізувати скупчення людей в одному місці, — заявив Ляшко.

Він нагадав, що саме збільшення дистанції між людьми — один із найефективніших заходів профілактики корона вірусу. На відстані 1,5 м ризик захворіти мінімальний.

Він повідомив, що за вагомих підстав обмеження в Україні, які запровадили на минулому тижні, можуть продовжити. Таке рішення ухвалять, проаналізувавши динаміки виявлення хворих і в Україні, і в Європі.

Питання про обмеження руху громадського та залізничного транспорту розглянуть на пропозицію медиків на засіданні уряду. Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець закликав закрити в Україні все, крім аптек та продуктових магазинів. Ємець закликав обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.