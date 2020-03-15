Вибори на Харківщині: екзит-пол віддає перемогу Світличній, фото — Об'єктив

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Ракурс

Колишній голова Харківської області Юлія Світлична перемагає на довиборах в окрузі № 179.

Кандидат від «Європейської солідарності» Вікторія Пташник отримає другий результат, а Валентин Захаров від «Блоку опозиційних сил» — третій.

Дані екзит-полу громадської організації «Центр громадських опитувань» оприлюднили «Хроніки».

Світлична отримує 74,7% голосів, Пташник — 7,5%, Захаров — 4,2%. В самовисуванки Тетяни Єгорової-Луценко — 3,9%, Ігоря Швайки із ВО «Свобода» — 3,1%, самовисуванки Яни Світличної — 1,5%.

Явка виборців на окрузі станом на 16 годину складала 22,28%. Під час позачергових виборів народних депутатів України, які відбувались 21 липня 2019 року, явка виборців цього округу о 16 годині складала 41,76%.

Опитування «Центр громадських опитувань» провів на виході з виборчих дільниць. Інтерв’юери проводили опитування на 30 дільницях округу і залучили до нього 7 тис. 83 виборців. Дані наведені після обробки 70% зібраних анкет.

За депутатський мандат сьогодні боролися 40 кандидатів. Торік у липні на окрузі № 179 на позачергових виборах переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Його у листопаді 2019 року президент призначив головою Харківської ОДА. Округ охоплює п’ять районів Харківщини.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що партія «Слуга народу» зняли в окрузі свого кандидата. Вікторія Алексійчук начебто мала замалий рейтинг і не могла тягатися зі Світличною. ЗМІ стверджують, що СН зняла кандидата, бо міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримував саме Світличну.