Выборы на Харьковщине: экзит-пол отдает победу Светличной, фото — Объектив

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Ракурс

Бывший председатель Харьковской области Юлия Светличная побеждает на довыборах в округе № 179.

Кандидат от «Европейской солидарности» Виктория Пташник получит второй результат, а Валентин Захаров от «Блока оппозиционных сил» — третий. Данные экзит-пола общественной организации «Центр общественных опросов» обнародовали «Хроники».

Светличная получает 74,7% голосов, Пташник — 7,5%, Захаров — 4,2%. У самовыдвиженки Татьяны Егоровой-Луценко — 3,9%, Игоря Швайки из «Свободы» — 3,1%, самовыдвиженки Яны Светличной — 1,5%.

Явка избирателей в округе по состоянию на 16 часов составляла 22,28%. Во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые проходили 21 июля 2019 года, явка избирателей этого округа в 16 часов составляла 41,76%.

Опрос «Центр общественных опросов» провел на выходе из избирательных участков. Интервьюеры проводили опросы на 30 участках округа и привлекли к нему 7 тыс. 83 избирателей. Данные приведены после обработки 70% собранных анкет.

За депутатский мандат сегодня боролись 40 кандидатов. В июле прошлого года в округе № 179 на внеочередных выборах победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. Его в ноябре 2019 года президент назначил председателем Харьковской ОГА. Округ охватывает пять районов Харьковщины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что партия «Слуга народа» сняла в округе своего кандидата. Виктория Алексейчук якобы имела плохой рейтинг и не могла тягаться со Светличной. СМИ утверждают, что СН сняла кандидата, потому что министр внутренних дел Арсен Аваков поддерживал именно Светличную.