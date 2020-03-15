Коронавірус в Україні: у Чернівцях зафіксували чотири нові підозри, фото — Ракурс

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У Чернівецькій області 15 березня станом на 19.00 із підозрою на коронавірус госпіталізовано нових пацієнтів. Йдеться про чотирьох осіб.

В прес-службі Чернівецької ОДА розповіли, що до лікарні привезли чоловіка, який контактував із особою, що також має підозру на наявність COVID-19, матір із дитиною, які також є контактними особами.

Крім того, коронавірус підозрюють у чоловіка, який подорожував раніше до країни, де зафіксовано коронавірус.

Наразі в області офіційно підтверджено лише два випадки інфікування коронавірусом. Перший пацієнт отримує необхідне лікування, у нього відсутня лихоманка, у другого пацієнта стан також покращився. За недужими здійснюють цілодобовий нагляд.

Нагадаємо, що у сьогоднішньому офіціозі МОЗ йшлося, що станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області — два випадки та в Житомирській — один (летальний). Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (три випадки підтверджені лабораторно, 64 — негативні, 12 досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Впродовж 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19 (Черкаська — 1, Волинська — 1, Чернівецька — 5, Рівненська — 3, Київська — 1, Тернопільська — 1).