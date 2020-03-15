Коронавирус в Украине: в Черновцах зафиксировали четыре новые подозрения, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n135203-v-chernovcah-zafiksirovali-chetyre-novye-podozreniya-na-koronavirus.html

Ракурс

В Черновицкой области 15 марта по состоянию на 19.00 с подозрением на коронавирус госпитализировали новых пациентов. Речь идет о четырех людях.

В пресс-службе Черновицкой ОГА рассказали, что в больницу привезли мужчину, который контактировал с лицом, у которого также подозревают наличие COVID-19, матери с ребенком, которые также являются контактными лицами.

Кроме того, коронавирус подозревают у мужчины, который путешествовал ранее в страну, где зафиксировали коронавирус.

Сейчас в области официально подтверждены только два случая инфицирования коронавирусом. Первый пациент получает необходимое лечение, у него отсутствует лихорадка, у второго пациента состояние также улучшилось. За больными осуществляют круглосуточное наблюдение.

Напомним, что в сегодняшнем официозе Минздрава говорилось, что по состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный). Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (три случая подтверждены лабораторно, 64 — отрицательные, 12 исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

14 марта в центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская — 1, Волынская — 1, Черновицкая — 5, Ровенская — 3, Киевская — 1, Тернопольская — 1).