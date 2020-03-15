Эвакуация из Италии: Ляшко рассказал, как проверят пассажиров рейса

Эвакуация из Италии: Ляшко рассказал, как проверят пассажиров борту, фото - DW

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Ракурс

На рейс SkyUp, который сегодня эвакуирует граждан Украины из Италии, зарегистрировались 123 человека. Среди этих лиц 98 граждан — это пассажиры двух автобусов, которых не пустили пограничники Словении. Остальные эвакуированные — это украинцы, которые также решили уехать из Италии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в правительстве рассказал, что Кабинет министров намерен эвакуировать 126 человек, но три человека не приехали в аэропорт. В самолет также примут четырех лиц, имеющих вид на жительство в Украине. Рейсы приземлится в Киеве ориентировочно в 22.30.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что правительство планирует и в дальнейшем вывозить граждан из проблемных стран, а заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что эвакуированных сопровождают два украинских врача, которые имеют экспресс-тесты и термометры, чтобы провести тестирование и скрининг до полета или после посадки. По словам Ляшко, итальянские медики провели три вида скрининга пассажиров и на борт допущены только те лица, которые на данный момент не имеют симптомов болезни.

Ранее «Ракурс» сообщал, что эвакуированных из Италии осмотрят врачи и отправят их на 14-дневный добровольный карантин.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал закрыть в Украине все, кроме аптек и продуктовых магазинов. Емец призвал ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.